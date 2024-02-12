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Экскурсия в учреждение ´Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны´ (г.Минск).

Экскурсия в учреждение ´Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны´ (г.Минск).

В рамках плана мероприятий по проведению месяца образовательного туризма учащиеся средней школы №29 посетили учреждение ´Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны´ - крупнейшее национальное хранилище материальных и духовных памятников военной истории .

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