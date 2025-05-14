Русская Антарктида

Как 205 лет назад русские путешественники открыли целый континент Андрей Селиверстов Материк не принадлежит ни одному государству, это единственное место на планете, где нет постоянного населения и государственных границ.
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