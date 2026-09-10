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ИА Регнум

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Евродепутат Картхайзер: у Евросоюза не хватает средств на все потребности Киева

Евродепутат Картхайзер: у Евросоюза не хватает средств на все потребности Киева

У Евросоюза не хватает вооружения и финансов, чтобы удовлетворить возрастающие потребности Украины. Об этом заявил «Известиям» депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер.

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