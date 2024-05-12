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Гарик Мартиросян посмеялся на беременной третьим ребенком Хилькевич

Гарик Мартиросян посмеялся на беременной третьим ребенком Хилькевич

Популярный русский комик, шоумен и телеведущий Гарик Мартиросян остроумно отреагировал на новость о третьей беременности актрисы Анны Хилькевич, которая хорошо известна зрителям благодаря своей роли в ситкоме “Универ”.

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