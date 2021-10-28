В Казахстане завершил работу международный форум «Global Pharm»

Первый Международный форум «Global Pharm» по вопросам развития фармацевтической индустрии прошел в Казахстане, сообщает Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан В мероприятии приняли участие представители ОЮЛ «Ассоциация международных фармацевтических производителей РК», крупнейшие зарубежные и отечественные компании, разрабатывающие и производящие лекарственные препараты, а также представители международного аналитического агентства IQVIA.