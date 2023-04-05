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Экс-защитник молодежной сборной Долгушин – игрок медиафутбольного клуба «Матч ТВ»

Экс-защитник молодежной сборной Долгушин – игрок медиафутбольного клуба «Матч ТВ»

Михаил Долгушин – игрок медиафутбольного клуба «Матч ТВ». Об этом сообщили в телеграм-канале клуба. Михаил вызывался в состав сборной России по футболу U-19.

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