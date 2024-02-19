НАТО готовится отразить нападение со стороны РФ

НАТО разрабатывает сценарий отражения нападения со стороны России. Из-за неудач украинских военных на поле боя и отсутствия помощи Киеву со стороны США в альянсе начали думать о потенциальном нападении на одного из членов блока.
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