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В областной больнице появились три новых цифровых аппарата – чем они будут полезны для пациентов и врачей

В областной больнице появились три новых цифровых аппарата – чем они будут полезны для пациентов и врачей

Цифровой парк областной клинической больницы № 1 расширился еще на три единицы. На субсидию Минздрава в 100 млн были приобретены 128-срезовый компьютерный томограф, цифровой маммограф, а также цифровой палатный рентген-аппарат.

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