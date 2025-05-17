Выездной личный прием граждан проведет 23 мая Виктор Ананич.

23 мая проведет выездной личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам, председатель правления ОАО ´АСБ Беларусьбанк´ Виктор Михайлович Ана .