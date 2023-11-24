В Москве пройдет XI Международная научно-практическая конференция «Единство в различиях»

30 ноября 2023 года в Московском городском университете управления Правительства Москвы (Сретенка, 28) Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы проведет XI Международную научно-практическую конференцию «Единство в различиях: вектор развития Московской стратегии до 2030 года».
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