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Спички - не игрушка

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Ядерный шантаж Украины - это прежде всего "Южмаш"

Ядерный шантаж Украины - это прежде всего "Южмаш"

Юрий Кот   Быший директор "Южмаш", автор главного ракетного топлива России прокомментировал заявления Зеленского по поводу ядерной бомбы для Украины: "Очевидно, что время мира поставлено на паузу и военные конфликты только разрастаются.

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