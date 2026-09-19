В Британии обновляют «военную книгу» имени Черчилля с указаниями на случай войны

Гражданам Великобритании следует подготовить запасы консервов и питьевой воды. Это является необходимой мерой из-за высокого риска масштабного вооружённого конфликта.
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