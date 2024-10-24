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salekhard.online

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Реабилитация станет доступнее. Для этого в Салехарде есть все возможности

Реабилитация станет доступнее. Для этого в Салехарде есть все возможности

Новое здание «Доверия» планируют запустить в первом квартале следующего года. Центр сможет обслуживать одновременно до ста человек – семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, ямальцев с особенностями здоровья и пожилых.

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