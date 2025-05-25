На экс-супругу Паши Техника Еву Карицкую завели уголовное дело

Накануне экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая рассказала, что ей угрожают судом в Таиланде. Девушка призналась, что её обвиняют в клевете, отметив, что иск против неё может уже поступить в кратчайшие сроки.
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