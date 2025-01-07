DOOM: The Dark Ages – DLSS 4 и трассировка пути на старте; Indiana Jones, Alan Wake 2 обновлены новым...

DOOM: The Dark Ages – DLSS 4 и трассировка пути на старте; Indiana Jones, Alan Wake 2 обновлены новыми технологиями RTXДолгожданная игра-шутер от первого лица на средневековую тематику от id Software, которая выйдет в конце этого года, будет работать на последней версии движка id Tech, работающей на полной трассировке пути и недавно анонсированном DLSS 4… источник#Alan_Wake_2 #Dark_Ages.