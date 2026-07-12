5W-30 или 5W-40: мой опыт выбора масла для русской зимы

Каждую осень перед наступлением холодов я неизменно возвращаюсь к одному и тому же внутреннему диалогу: какое масло подарит двигателю максимальную защиту, но при этом не превратит утренние запуски в лотерею? Признаюсь, поначалу я искренне недоумевала, почему автомобильное сообщество ломает копья вокруг двух, казалось бы, почти идентичных жидкостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии