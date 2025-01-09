Срочно! Зеленский боится прорыва на Харьков: что творится на фронте сейчас?

"Россия стремится укрепить свои позиции в районе Двухречного и расширить плацдарм. Если ВС РФ смогут переправить технику на правый берег Оскола, угроза нависнет и над Купянском, который находится всего в 2 км от линии фронта", — жалуются представители местной администрации, сообщает тг-канал Украину.