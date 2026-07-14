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Расчёты «Гиацинт-С» ВС России уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ

Расчёты «Гиацинт-С» ВС России уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ

Расчёты БПЛА группировки «Восток» вскрыли сеть пунктов управления беспилотной авиацией украинских оккупантов в районе населённого пункта Великомихайловка Днепропетровской области, после чего их уничтожила российская артиллерия.

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