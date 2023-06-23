Военное обозрение

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Западные СМИ: Атомные субмарины ВМС США используют такие же контроллеры, как на пропавшем батискафе «Титан»

Западные СМИ: Атомные субмарины ВМС США используют такие же контроллеры, как на пропавшем батискафе «Титан»

Подводные лодки Военно-морских сил США, в том числе атомные субмарины, на протяжении многих лет управляются с помощью контроллеров, которыми управлялся и батискаф «Титан», пропавший недавно.

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