Активисты Extinction Rebellion окрасили воду канала Венеции в зеленый цвет

Активисты из движения Extinction Rebellion окрасили воды Гранд-канала в ярко-зеленый цвет, чтобы выразить протест отсутствию прогресса на климатической конференции ООН COP28, об этом сообщается на странице движения в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии