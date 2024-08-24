В Воронежской обалсти ввели режим ЧС в нескольких населенных пунктах

Сегодня ночью силы ПВО сбили семь беспилотников над тремя регионами. Об этом сообщили в Минобороны Пять аппаратов были уничтожены над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, - сообщили в Министерстве.
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