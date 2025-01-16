Привычка, которая лишает счастья: как понять, что вы попали в ловушку «синей точки»

«Ну почему со мной случается только плохое?», «Что за день, одни неприятности валятся!» Если вы склонны постоянно концентрироваться на проблемах и во всем видеть угрозу, скорее всего, вы попали в ловушку «эффекта синей точки».
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