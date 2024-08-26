Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 20 украинских БПЛА над территорией РФ

В ночь на 26 августа силы ПВО уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников самолетного типа при попытке киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на российской территории, сообщает Минобороны РФ.
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