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Переход на электромобили сталкивается с трудностями

Переход на электромобили сталкивается с трудностями

В 2024 году мировой рост продаж электромобилей (EV) замедлился до 24% с 33% в предыдущем году. Тем не менее, общий объем продаж достиг новых высот благодаря Китаю, который занял почти две трети мирового рынка, сообщает Bloomberg.

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