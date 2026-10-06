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В сборной Кореи извинились за празднование освобождения от военной службы

В сборной Кореи извинились за празднование освобождения от военной службы

Принесли извинения за то, что праздновали получение освобождения от военной службы после завоевания золотых медалей на Азиатских играх три футболиста сборной Южной Кореи, 6 октября сообщает The Athletic.

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