Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Не даем врагу продохнуть»: «Хлеборез» о боевой работе на Купянском направлении

«Не даем врагу продохнуть»: «Хлеборез» о боевой работе на Купянском направлении

Расчеты буксируемых 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач на Купянском направлении уничтожили опорный командный пункт вооруженных формирований украинских националистов.

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