«Не даем врагу продохнуть»: «Хлеборез» о боевой работе на Купянском направлении

Расчеты буксируемых 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач на Купянском направлении уничтожили опорный командный пункт вооруженных формирований украинских националистов.
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