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Ростех

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«РТ-Техприемка» стала индустриальным партнером команды ДГТУ на «Битве роботов — 2026»

«РТ-Техприемка» стала индустриальным партнером команды ДГТУ на «Битве роботов — 2026»

Фото: Донской государственный технический университет Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех выступила индустриальным партнером команды Донского государственного технического университета (ДГТУ) на международном чемпионате «Битва роботов — 2026».

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