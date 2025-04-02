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Nur zum Geld. Немецкое (и не только) золото в США и киллеры-стахановцы

Nur zum Geld. Немецкое (и не только) золото в США и киллеры-стахановцы

Гудзонский вариантСайт «Политико» пишет, что Германия хранит около 117 миллиардов евро золотых резервов в Федеральной резервной системе в Нью-Йорке, и некоторые немецкие политики беспокоятся, что хранилище, которое на протяжение десятилетий считалось самым надежным в мире, может оказаться не таким уж и безопасным.

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