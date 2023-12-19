Путин рассказал о становлении Киева на путь терроризма

Путин: Киев открыто встал на путь терроризма при поддержке западных спецслужб Киев при поддержке Запада открыто встал на путь терроризма, российские спецслужбы должны усилить антитеррористическую работу по всем направлениям.
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