Какая роковая ошибка при чистке зубов заставляет терять их белизну Алёна ЮрьеваБелоснежная улыбка — мечта многих, и для её достижения люди прибегают к разнообразным методам: отбеливающие зубные пасты, специальные процедуры у стоматолога, корректировка рациона.