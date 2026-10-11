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Овечкин улучшил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забивал

Овечкин улучшил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забивал

Сегодня, 12 октября, «Вашингтон Кэпиталз» играет с «Сиэтл Кракен» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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