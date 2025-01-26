"В голове не укладывается-2".На волне скандала с очередной атакой на брянский завод "Кремний ЭЛ", разработчик и строитель антидроновых защитных куполов, крымчанин Виктор Смирнов, попала на "Соловьев-Лайф" к Сергею Мардану и ему дали 20 минут чтобы высказаться.