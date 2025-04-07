Южная Корея готовится к выборам нового президента

Второй раз в истории Южной Кореи президент отстранен от власти решением конституционного суда. Бывшего лидера государства Юн Сок Ёля обвиняют в превышении полномочий при попытке ввести военное положение в стране и направить военных в парламент в начале декабря 2024 года.