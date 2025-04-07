Паслер официально назначил своего нового представителя в Москве: что о нем известно

Как и анонсировало URA.RU, постоянное представительство Свердловской области в Москве возглавил 46-летний Андрей Цыкун, экс-постпред Оренбуржья в столице и товарищ нового свердловского губернатора Дениса Паслера .
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