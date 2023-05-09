СМЕНА РГИОНА STEAM КАЗАХСТАН+КЛЮЧ В ПОДАРОК

Преимущества Steam с Казахстанским регионом: ✅Все заблокированные игры в РФ станут доступны на вашем аккаунте ✅Низкие цены на игры КАК ПРОХОДИТ СМЕНА РЕГИОНА? ✅После оплаты необходимо прислать уникальный код продавцу во вкладке "Переписка с продавцом" ✅В чат прислать логин и пароль от вашего аккаунта steam ✅Дождитесь ответ продавца ✅Весь процесс занимает менее 5 минут ✅Продавец создает виртуальную карту лично под ваш аккаунт, после чего совершает покупку на незначительную сумму ✅После того как продавец совершил покупку, регион сменился и возвращать купленную игру НЕЛЬЗЯ! ✅В переписке продавец предоставит вам скриншот с реквизитами которые использовали при смене региона (В случае получения блокировки, вы отправляете полученные реквизиты в тех.