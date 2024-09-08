Город-герой: какой Москва встретила свой день рождения

Москва принимает подарки ко дню рождения. Столица отмечает день города, 877 лет белокаменной. Владимир Путин сегодня вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыл три значимых социальных объекта и, прежде всего, новую ветку метро, 16-ю уже в столице, «Троицкую».
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