Город-герой: какой Москва встретила свой день рождения

Москва принимает подарки ко дню рождения. Столица отмечает день города, 877 лет белокаменной. Владимир Путин сегодня вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыл три значимых социальных объекта и, прежде всего, новую ветку метро, 16-ю уже в столице, «Троицкую».