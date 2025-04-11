В Эстонии под угрозой запрета оказалась православная церковь: давление на веру или политическая игра? Ирина ВальковаВ Эстонии вновь разгорелся политико-религиозный скандал, способный привести к одному из самых резонансных решений последних лет — фактическому запрету Эстонской православной церкви, находящейся в юрисдикции Московского патриархата.