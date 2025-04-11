НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

409 подписчиков

В Эстонии под угрозой запрета оказалась православная церковь: давление на веру или политическая игра?

В Эстонии под угрозой запрета оказалась православная церковь: давление на веру или политическая игра?

В Эстонии под угрозой запрета оказалась православная церковь: давление на веру или политическая игра? Ирина ВальковаВ Эстонии вновь разгорелся политико-религиозный скандал, способный привести к одному из самых резонансных решений последних лет — фактическому запрету Эстонской православной церкви, находящейся в юрисдикции Московского патриархата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх