Енотовидная собака с детёнышем попала в объектив фотоловушки в "Калужских засеках"

Фотоловушка заповедника "Калужские засеки" запечатлела трогательную сцену из жизни дикой природы. На видео, опубликованном в паблике заповедника, енотовидная собака вместе со своим малышом осторожно перешла лесную речку по бревну.
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