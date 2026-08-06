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Калуга-поиск

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Енотовидная собака с детёнышем попала в объектив фотоловушки в "Калужских засеках"

Енотовидная собака с детёнышем попала в объектив фотоловушки в "Калужских засеках"

Фотоловушка заповедника "Калужские засеки" запечатлела трогательную сцену из жизни дикой природы. На видео, опубликованном в паблике заповедника, енотовидная собака вместе со своим малышом осторожно перешла лесную речку по бревну.

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