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За рулем

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Все больше регионов готовы платить за сообщения о пьяных водителях

Все больше регионов готовы платить за сообщения о пьяных водителях

Амурская область планирует поощрять граждан деньгами за информацию о нетрезвых водителях. Губернатор Василий Орлов предложил эту инициативу после ДТП в Благовещенске, в результате которого пьяный таксист стал виновником гибели пяти человек.

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