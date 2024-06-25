Все больше регионов готовы платить за сообщения о пьяных водителях

Амурская область планирует поощрять граждан деньгами за информацию о нетрезвых водителях. Губернатор Василий Орлов предложил эту инициативу после ДТП в Благовещенске, в результате которого пьяный таксист стал виновником гибели пяти человек.
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