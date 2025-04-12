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Карелия.ньюс

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  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
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  • Россиянин
    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

Карельские биатлонисты завоевали 26 медалей на соревнованиях в Костомукше

Биатлонисты из 18 регионов России и Беларуси закрыли соревновательный сезон в Костомукше. В течение недели там проходили детско-юношеские соревнования по биатлону «На призы Главы Республики Карелия» – финал «Кубка Анны Богалий».

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