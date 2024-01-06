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Они там просто боролись против сепаратизма, а вы напали!

Они там просто боролись против сепаратизма, а вы напали!

Василий Вереск Как только интенсивность российских ударов пошла вверх, сразу тут, в нашем инфопространстве резко активизировались вопли "Аа-ааа! Там тоже такие же русские люди, а вы пришли к ним домой, и их же убиваете! О-оой! А они просто защищают свою ихнюю Родину, борются против сепаратизьму! Гады-звери!!! Далойвайну, штыкфземлю!!!" Ну стараются ещё вместо слова "вы" (пришли и убиваете) орать "МЫ".

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Комментарии
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Галина Смирнова
Чтобы превратиться в человека, обезьяне пришлось взять в руки палку..... чтобы превратиться обратно в обезьяну - откройте свои границы американцам..... прямо таки пукнуть не успеете - и вы уже абсолютная обезьяна...... испытано на ВСЕХ &quot;демократических&quot; странах :-)
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10 час.
ШКИПЕР
Нет , не дойдёт. Они больные, а это уже не лечится.
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10 час.
Юрий Золотарев
Тебя, Кравчук, ССУКА БАНДЕРОВСКАЯ, просто вовремя не повесили!!
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8 час.

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