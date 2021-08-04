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АТОР предложила возобновить международный туризм, не дожидаясь конца пандемии COVID-19

Ассоциация туроператоров России обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН и к туристическим ассоциациям некоторых стран Европы и Азии с предложением возобновить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии коронавируса.

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Елена Мамонова
Что б уж наверняка и быстро привезти в страну новые штаммы вируса
Алексей Андреевич
вот как денег то хочется. плевать на людей

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