АТОР предложила возобновить международный туризм, не дожидаясь конца пандемии COVID-19

Ассоциация туроператоров России обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН и к туристическим ассоциациям некоторых стран Европы и Азии с предложением возобновить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии коронавируса.
Ассоциация туроператоров России обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН и к туристическим ассоциациям некоторых стран Европы и Азии с предложением возобновить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии коронавируса.
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