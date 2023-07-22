Что известно о задержании Игоря Гиркина-Стрелкова

ПФ

Петр Федотов

Ежели серьёзно, никакого мятежа не было. Была предпринята попытка напрямую сообщить Верховному главнокомандующему о тех недостатках, которые мешают проведению СВО и приводит к неоправданной гибели бойцов ВС РФ, скрываемые Шойгу. Это почти удалось. Однако, сторонники Шойгу организовали активное шельмование Е. Пригожина, начиная от обыска его домовладения. Сейчас вытащили на свет семейную пару, у которой 19 лет назад утонул сын и они все эти 19 лет не протестовали против решения суда, а теперь их осенила светлая мысль, о причастности к этому утоплению Е. Пригожина? Более того, нашли, якобы, охранника тех лет, который до н\в чего то боится, и потому давал пояснения стоя спиной к экрану, с изменением голоса. Это настолько мерзко выглядит, что напоминает признание людей в их родстве со знаменитостями , после их смерти. Цирк, да и только!