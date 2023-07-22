Что известно о задержании Игоря Гиркина-Стрелкова Ксения КирпикИгорь Гиркин-Стрелков, бывший министр обороны ДНР, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Что известно о задержании Игоря Гиркина-Стрелкова
Комментарии
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ПФ
Петр Федотов
Ежели серьёзно, никакого мятежа не было. Была предпринята попытка напрямую сообщить Верховному главнокомандующему о тех недостатках, которые мешают проведению СВО и приводит к неоправданной гибели бойцов ВС РФ, скрываемые Шойгу. Это почти удалось. Однако, сторонники Шойгу организовали активное шельмование Е. Пригожина, начиная от обыска его домовладения. Сейчас вытащили на свет семейную пару, у которой 19 лет назад утонул сын и они все эти 19 лет не протестовали против решения суда, а теперь их осенила светлая мысль, о причастности к этому утоплению Е. Пригожина? Более того, нашли, якобы, охранника тех лет, который до н\в чего то боится, и потому давал пояснения стоя спиной к экрану, с изменением голоса. Это настолько мерзко выглядит, что напоминает признание людей в их родстве со знаменитостями , после их смерти. Цирк, да и только!
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15 час.
Эдуард Зубалов
Ну да, ну да. Захват Ростова, убийство военнослужащих РФ, угроза похода на Москву... Это такая ерунда по сравнению с трындежом Стрелкова.
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8 час.
Сергей Oблезов
Хватит искать оправдания этому козлу! Открыто поливать грязью президента не имеет права в стране никто! Этот ублюдок возомнил из себя великого стратега по военному делу! Очевидцы утверждают в один голос, что он предал и сбежал. За его гнилой базар и дискредитацию страны он должен быть жестоко наказан!
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6 час.
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