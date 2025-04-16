Крылатая ракета Tomahawk BGM-109 A/С/D

Ракетный комплекс морского базирования «Томагавк» включает в себя крылатые ракеты надводного или подводного базирования, пусковые установки, системы управления ракетным огнем и вспомогательное оборудование.
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