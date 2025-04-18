Маршрут построен: Шлиссельбург

В Москве между Леонтьевским переулком и Тверским бульваром есть небольшая улочка – Шведский тупик. С начала XVII и почти до конца XIX века здесь находилось шведское посольство, где мирно жили и работали представители страны.
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