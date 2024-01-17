Собянин: Для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории

Пользователям МЭШ доступно свыше 1,6 млн единиц образовательного контента Для учащихся и педагогов города Москвы работает библиотека «Московской электронной школы», в базе которой имеются такие учебные материалы как сценарии уроков, сценарии классных часов, тесты, учебные пособия, виртуальные лаборатории, художественная литература, фото- и видеохроника, аудиозаписи, видеоуроки и многое другое.