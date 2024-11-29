Коллаж Царьграда Глава Минтруда Антон Котяков на правительственном часе в Госдуме заявил, что в ближайшие шесть лет на рынке труда страны образуется дефицит в 2,4 млн человек, а численность населения в возрасте 30-39 лет сократится аж на 8 миллионов.
"У каждого провала есть своё имя": В Госдуме назвали виновника русской катастрофы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Наконечный
а где (помимо критики) РЕАЛЬНЫЕ альтернативы?
Ответить
1 час.
ninikooo Митусова
Хорошо его диаспоры подкармливают пловом и шаурмой- морда лица в объектив не вмещается. Поэтому так и « впаривает нам мысль, что без мигрантов мы- никто». Дядя ничего не перепутал?! Многие страны достигают космических высот благодаря труду « трудовых мигрантов»- хороших добросовестных тружеников без кишлаков и аулов, без диаспор, без ММА клубов и молельных домов, без тысяч ненужных здесь родственников, тянущих миллионы из нашего бюджета на « социалку», без убийств и изнасилований, без педофилии и наркотиков, без попыток установить здесь свои порядки и власть. Так что дядя со своим бла- бла пусть идет лесом!
Ответить
22 мин.
Василий Целовальников
Министру труда РФ, стоит похудеть и сильно (тогда будет эффективной его работа)!
Ответить
6 мин.
Свежие комментарии