"У каждого провала есть своё имя": В Госдуме назвали виновника русской катастрофы

ninikooo Митусова

Хорошо его диаспоры подкармливают пловом и шаурмой- морда лица в объектив не вмещается. Поэтому так и « впаривает нам мысль, что без мигрантов мы- никто». Дядя ничего не перепутал?! Многие страны достигают космических высот благодаря труду « трудовых мигрантов»- хороших добросовестных тружеников без кишлаков и аулов, без диаспор, без ММА клубов и молельных домов, без тысяч ненужных здесь родственников, тянущих миллионы из нашего бюджета на « социалку», без убийств и изнасилований, без педофилии и наркотиков, без попыток установить здесь свои порядки и власть. Так что дядя со своим бла- бла пусть идет лесом!