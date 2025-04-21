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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие сводного отряда разминирования инженерных войск группировки войск «Восток» продолжают сплошную очистку территории населённых пунктов ДНР от взрывоопасных предметов

Военнослужащие сводного отряда разминирования инженерных войск группировки войск «Восток» продолжают сплошную очистку территории населённых пунктов ДНР от взрывоопасных предметов

Сводный отряд выполняет как сплошное разминирование, обследуя каждый метр территории, так и оказывают адресную помощь в соответствии с заявками местных администраций.

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