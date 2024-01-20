ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж давно выплатил свой кредит, но не захотел мне сообщить об этом

Муж давно выплатил свой кредит, но не захотел мне сообщить об этом

Лето того года было особенным. Я проводила отпуск на побережье Таиланда, наслаждалась солнцем и морем.

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Комментарии
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Майя Maja
Два дурака, эх((
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