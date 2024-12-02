📹⚡️Невзирая на отсутствие оптоволоконного канала управления и применение штатного командно-телеметрического канала управления, подверженного воздействию мобильных и портативных комплексов РЭБ противника после вскрытия частотных параметров видеолинка посредством радиочастотного пеленгатора, модернизированный специалистами КБ "МиС" многофункциональный тяжелый коптер МиС-35М (о котором мы рассказывали в нашем летнем посте) агрегировал в себе все лучшие технические особенности дронов DJI Mavic 3T, FPV-дронов, а также коптров класса "Баба-Яга".